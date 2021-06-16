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16 червня 2021, 18:38 4

У Кропивницькому Центр COVID-вакцинації працюватиме у п'ятницю та суботу

16 червня 2021, 18:38 4
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Фото: із відкритих джерел
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Центр масової вакцинації від коронавірусу у Кропивницькому буде працювати у п’ятницю та суботу, тобто 18 та 19 червня

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову Кіровоградської ОДА Марію Чорну, передає RegioNews.

За її словами, Центр буде діяти у приміщенні санаторію-профілакторію "Юність" Центральноукраїнського педагогічного університету імені Винниченка за адресою бульвар Студентський, 19.

Мешканці міста зможуть вакцинуватися у п’ятницю та суботу з 09:00 до 15:00. При собі потрібно мати паспорт або ID-картку. Імунізацію будуть проводити препаратом "CoronaVac".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті відкриють перший в області центр масової вакцинації.

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