У центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи
Частина центрів масової вакцинації по всій країні змінить свій графік на найближчі вихідні через святкові дні, зокрема, деякі центри працюватимуть у четвер та п'ятницю, а інші у понеділок
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, в Одесі усі чотири центри вакцинації працюватимуть у понеділок, 21 червня.
У Києві та Дніпрі центри вакцинації будуть працювати протягом 17-18 червня (четвер та п'ятниця).
У міністерстві зазначають, що графік роботи центрів ще може змінитися і радять слідкувати за змінами на сайті відомства. Всього, протягом 17-21 червня в Україні працюватимуть майже 70 центрів масової вакцинації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Полтавщині Центри вакцинації запрацюють у четвер, п’ятницю та суботу.
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