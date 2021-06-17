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У центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи
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17 червня 2021, 08:26 129

У центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи

17 червня 2021, 08:26 129
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Фото: з відкритих джерел
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Частина центрів масової вакцинації по всій країні змінить свій графік на найближчі вихідні через святкові дні, зокрема, деякі центри працюватимуть у четвер та п'ятницю, а інші у понеділок

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Так, в Одесі усі чотири центри вакцинації працюватимуть у понеділок, 21 червня.

У Києві та Дніпрі центри вакцинації будуть працювати протягом 17-18 червня (четвер та п'ятниця).

У міністерстві зазначають, що графік роботи центрів ще може змінитися і радять слідкувати за змінами на сайті відомства. Всього, протягом 17-21 червня в Україні працюватимуть майже 70 центрів масової вакцинації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Полтавщині Центри вакцинації запрацюють у четвер, п’ятницю та суботу.

вакцина вакцинація коронавірус МОЗ медики

 
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