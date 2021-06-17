В Україні за добу вакциновано більше 76 тисяч осіб
В Україні вакцинували від коронавірусу ще 76 538 людей. За добу одну дозу отримали 50 818 осіб, повністю імунізовані 25 720 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 907 685 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 594 081 особа, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 313 604 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 907 685 щеплень.
Протягом доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти вакцинації.
Нагадаємо, у центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи.
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