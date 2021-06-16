На Київщині збільшать кількість центрів COVID-вакцинації
У Київській області відкриють нові центри вакцинації від коронавірусу - вони з'являться у Броварах та Білій Церкві, а також ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.
Центри масової вакцинації працюватимуть з 09:00 до 20:00 за адресами:
- Бровари, МКЦ "Прометей", бульвар Незалежності, 4;
- Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;
- Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4;
- Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10;
- Славутич, БК "енергія", проспект Дружби Народів, 7.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43%.
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