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16 червня 2021, 20:18 89

На Київщині збільшать кількість центрів COVID-вакцинації

16 червня 2021, 20:18 89
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Фото з відкритих джерел
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У Київській області відкриють нові центри вакцинації від коронавірусу - вони з'являться у Броварах та Білій Церкві, а також ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Центри масової вакцинації працюватимуть з 09:00 до 20:00 за адресами:

  • Бровари, МКЦ "Прометей", бульвар Незалежності, 4;
  • Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;
  • Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4;
  • Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10;
  • Славутич, БК "енергія", проспект Дружби Народів, 7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43%.

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