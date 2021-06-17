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17 червня 2021, 11:58 1551

У Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію

17 червня 2021, 11:58 1551
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Фото: Сегодня
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У четвер, 17 червня, до відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському Міжнародному виставковому центрі зібралися сотні людей

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Журналісти показали значну чергу біля МВЦ. Примітно, що не у всіх присутніх можна помітити маску.

Раніше повідомлялося, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними. Її перенесли на 17-18 червня.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні.

коронавірус Україна Київ черги вакцинація

 
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