У Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію

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У четвер, 17 червня, до відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському Міжнародному виставковому центрі зібралися сотні людей

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Журналісти показали значну чергу біля МВЦ. Примітно, що не у всіх присутніх можна помітити маску.

Раніше повідомлялося, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними. Її перенесли на 17-18 червня.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за вихідні.