На Закарпатті відкриють перший в області центр масової вакцинації

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що Центр відкриють в Ужгороді в обласному палаці дитячої та юнацької творчості.

Там працюватиме мобільна бригада Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги.

У суботу та неділю наша бригада буде вакцинувати людей, які записалися через "Дію", які будуть іти в живу чергу CoronaVac-ом. Вакцинація у нас починається більш швидкими темпами, вакцина постійно поступає, тобто перебоїв з вакцинами вже нема. Тобто, всі охочі будуть вакцинуватися", — розповіла журналістам головний сімейний лікар міста Тетяна Козак.