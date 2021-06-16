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16 червня 2021, 16:01 140

На Закарпатті відкриють перший в області центр масової вакцинації

16 червня 2021, 16:01 140
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Фото: із відкритих джерел
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У ці вихідні в Закарпатській області відкриють перший центр масової вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що Центр відкриють в Ужгороді в обласному палаці дитячої та юнацької творчості.

Там працюватиме мобільна бригада Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги.

У суботу та неділю наша бригада буде вакцинувати людей, які записалися через "Дію", які будуть іти в живу чергу CoronaVac-ом. Вакцинація у нас починається більш швидкими темпами, вакцина постійно поступає, тобто перебоїв з вакцинами вже нема. Тобто, всі охочі будуть вакцинуватися", — розповіла журналістам головний сімейний лікар міста Тетяна Козак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними.

коронавірус Ужгород Закарпаття вакцинація центр вакцинації

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