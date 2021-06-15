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Справу смертельної пожежі у пансіонаті Харкова передали до суду
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15 червня 2021, 14:47 134

Справу смертельної пожежі у пансіонаті Харкова передали до суду

15 червня 2021, 14:47 134
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Фото: ДСНС
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У Харкові справу смертельної пожежі у будинку для літніх людей, в результаті якої загинули 15 осіб, передали до суду

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що обвинувальний акт направили стосовно чотирьох підозрюваних, їм інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2021 року оператор ДСНС отримав повідомлення про виникнення пожежі у двоповерховій будівлі, розташованій у Холодногірському районі по вул. Нижня Гиївська, 150-б. Зазначений будинок використовувався для розміщення людей похилого віку (геріатричній пансіонат)”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що причиною пожежі, під час якої загинули 15 осіб, стало порушення вимог пожежної безпеки при будівництві та експлуатації будівлі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі.

суд пожежа кримінальна справа Харків будинок для літніх людей

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