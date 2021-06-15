Дело смертельного пожара в пансионате Харькова передали в суд

Фото: ГСЧС

В Харькове дело смертельного пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек, передали в суд

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что обвинительный акт направили в отношении четырех подозреваемых, им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Досудебным расследованием установлено, что 21 января 2021 года оператор ГСЧС получил сообщение о возникновении пожара в двухэтажном здании, расположенном в Холодногорском районе по ул. Нижнегиевская, 150-б. Указанный дом использовался для размещения пожилых людей (гериатрической пансионат)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что причиной пожара, во время которого погибли 15 человек, стало нарушение требований пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации здания.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара.