ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників
Працівники Державного бюро розслідувань викрили чиновників Галицької митниці на систематичному отримання хабарів, у них вилучили 10 тисяч доларів
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За даними слідства, співробітники пункту пропуску "Шегині” Галицької митниці систематично вимагали у гроші у громадян за проходження митного контролю.
Вони обіцяли не створювати штучні перешкоди під час ввезення в Україну вантажів, зокрема, експрес-посилок.
13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря. Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що вдалося підтвердити три епізоди отримання хабарів працівниками митниці. Також правоохоронці перевіряють факти причетності керівництва митниці до цієї схеми і можливі порушення на інших митницях.
Затриманим повідомили про підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, раніше на Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях".