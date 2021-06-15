ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили чиновників Галицької митниці на систематичному отримання хабарів, у них вилучили 10 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, співробітники пункту пропуску "Шегині” Галицької митниці систематично вимагали у гроші у громадян за проходження митного контролю.

Вони обіцяли не створювати штучні перешкоди під час ввезення в Україну вантажів, зокрема, експрес-посилок.

13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря. Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вдалося підтвердити три епізоди отримання хабарів працівниками митниці. Також правоохоронці перевіряють факти причетності керівництва митниці до цієї схеми і можливі порушення на інших митницях.

Затриманим повідомили про підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях".