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15 червня 2021, 14:02 199

ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників

15 червня 2021, 14:02 199
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Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили чиновників Галицької митниці на систематичному отримання хабарів, у них вилучили 10 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, співробітники пункту пропуску "Шегині” Галицької митниці систематично вимагали у гроші у громадян за проходження митного контролю.

Вони обіцяли не створювати штучні перешкоди під час ввезення в Україну вантажів, зокрема, експрес-посилок.

13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря. Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вдалося підтвердити три епізоди отримання хабарів працівниками митниці. Також правоохоронці перевіряють факти причетності керівництва митниці до цієї схеми і можливі порушення на інших митницях.

Затриманим повідомили про підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях".

ДБР хабар митниця кримінальна справа затримання корупція

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