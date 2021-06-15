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15 червня 2021, 14:41 5

Справа Шеремета: суд відклав засідання до 22 червня

15 червня 2021, 14:41 5
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський райсуд Києва відклав розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета стосовно трьох обвинувачених — Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко - на 22 червня

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив відкласти судове засідання на 12:00 22 червня 2021 року, - сказала Голуб.

У засідання з’явилися усі обвинувачені, захисник Антоненка Станіслав Кулик, адвокат Дугарь Віталій Коломієць, прокурор і представники потерпілих. Але не з’явилися деякі захисники обвинувачених, зокрема, і адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, який подав до суду клопотання щодо відкладення цього судового засідання.

Кузьменко попросила суд підтримати клопотання свого захисника і відкласти розгляд справи.

З боку Дугарь також надійшло до суду клопотання, щоб вона брала участь у наступному судовому засіданні по відеоконференцзв'язку через складання державних іспитів.

Тож суд відклав розгляд справи на 22 червня. Голуб оголосила, що в наступному засіданні Дугарь братиме участь у режимі відеоконференції.

Також головуюча суддя зазначила, що після цього засідання наступне по цій справі заплановане на 29 червня.

Як повідомлялося, 1 червня суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше, 18 травня, в "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар.

суд Павло Шеремет Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь Андрій Антоненко

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