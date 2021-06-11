На окупованій території Донбасу російський бойовик обстріляв інших найманців і застрелився

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В районі окупованого Голубівського російський найманець влаштував стрілянину по своїх товаришах зі служби та наклав на себе руки. Тепер окупанти намагаються звинуватити ЗСУ в порушенні режиму припинення вогню

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає RegioNews.

У районі населеного пункту Голубівського, що розташовується на тимчасово окупованій території Донбасу, російський найманець у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину по своїх товаришах зі служби, після чого наклав на себе руки,

... За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівського, що розташовується на тимчасово окупованій території, найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла в стрілянину, внаслідок якої один найманець завдав вогнепальних поранень несумісних із життям своїм товаришам зі служби, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство, - йдеться в повідомленні на сторінці угруповання у Facebook у п'ятницю.

У ОТГ "Північ" зазначають, що російські найманці намагаються звинуватити Збройні сили України, видаючи зазначений випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі знову вбили захисника України. У п'ятницю, 11 червня, в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Також на Волині оголосили триденну жалобу за військовою, яка загинула у зоні ООС. У Волинській області, на території Володимир–Волинської громади оголосили триденну жалобу за лейтенантом ЗСУ Кариною Шемчук, яка загинула 9 червня в зоні ООС.