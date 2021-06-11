СБУ затримала військовослужбовця ЗСУ, завербованого бойовиками "ДНР"

Фото: СБУ

Оперативники Служби безпеки України встановили та затримали українського військовослужбовця, який був завербований так званим "міністерством державної безпеки ДНР"

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів чоловік збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили та засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС.

Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків", - повідомили оперативники.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби, йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах.