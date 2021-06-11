СБУ затримала військовослужбовця ЗСУ, завербованого бойовиками "ДНР"
Оперативники Служби безпеки України встановили та затримали українського військовослужбовця, який був завербований так званим "міністерством державної безпеки ДНР"
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів чоловік збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили та засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС.
Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків", - повідомили оперативники.
Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби, йому повідомлено про підозру.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах.