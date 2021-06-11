У списки обміну полоненими росіяни включають неіснуючих людей - Арестович

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Працівники Служби безпеки України змогли встановити лише 16 осіб із списку на обмін полоненими, який подали представники Росії у Тристоронній контактній групі

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews.

Він нагадав, що починаючи з липня 2020 року списки полонених формуються 19 числа кожного місяця.

Вони подають практично 90 осіб, а реально СБУ встановила 16. Вони крутять цю волинку, тому що росіяни привчені торгувати головами. Чечня навчила, потім Сирія додала. 16 осіб із 90. Наші підтверджені всі, їхні – 16. Це довга історія. І чому не йде обмін – тому що цю історію спрямовують на прямі перемовини "ЛНР" з "ДНР", – стверджує Арестович.

Також він заявив, що на тимчасово окупованих територіях є люди, які не пов'язані з військовим конфліктом, однак незаконно утримуються.

Стаття, яку їм пред'явили "органи" самопроголошених республік, наприклад, крадіжка, розбій, несплата аліментів. Тому складно паритетно обміняти", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив. що Україна може відновити подачу води в окупований Крим.