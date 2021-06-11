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11 червня 2021, 14:11 734

На Київщині затримали пропагандистку, яка закликала до введення військ РФ

11 червня 2021, 14:11 734
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Фото: з відкритих джерел
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Мешканку Київщини оперативники СБУ підозрюють в антиукраїнській пропаганді. Жінка використовуючи онлайн-платформи міжнародних громадських ініціатив, закликала до введення військ РФ на територію України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Встановлено, що жінка адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і "легітимізувала" анексію Криму та російську агресію на сході України.

За даними спецслужби, вона розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії.

Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції. Також поширювала матеріали, які дискредитували підрозділи Збройних Сил України у районі ООС.

Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.

Раніше повідомлялось, що телеканал "НАШ" оштрафували за поширення російської пропаганди.

Україна РФ війна СБУ територія пропаганда

 
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