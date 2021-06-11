На оккупированной территории Донбасса российский боевик обстрелял других наемников и застрелился

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В районе оккупированного Голубовского российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и покончил с собой. Теперь оккупанты пытаются обвинить ВСУ в нарушении режима прекращения огня

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север", передает RegioNews.

В районе населенного пункта Голубовского, который располагается на временно оккупированной территории Донбасса, российский наемник в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по своим сослуживцам, после чего покончил с собой,

... По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовского, что располагается на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим товарищам по службе, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство, - говорится в сообщении на странице группировки в Facebook в пятницу.

В ОТГ "Север" отмечают, что российские наемники пытаются обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Как сообщалось, оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины. В пятницу, 11 июня, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

Также на Волыни объявили трехдневный траур по военной, погибшей в зоне ООС. В Волынской области, на территории Владимир–Волынской общины объявили трехдневный траур по лейтенанту ВСУ Карине Шемчук, которая погибла 9 июня в зоне ООС.