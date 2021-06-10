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10 червня 2021, 12:16 656

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів сьогодні набув чинності і вступить у дію через пів року

10 червня 2021, 12:16 656
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Фото з відкритих джерел
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Закон №1489-IX про обмеження обігу пластикових пакетів на території України набув чинності сьогодні, 10 червня, і вводиться в дію 10 грудня цього року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію закону в парламентській газеті "Голос України" 9 червня.

Документ регулює обіг пластикових пакетів та має на меті стимулювати розвиток виробництва біорозкладних пластикових пакетів.

Зокрема, законом забороняється безплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надаватися лише за гроші. При цьому роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, які встановлює Кабінет міністрів України.

Також передбачається обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів та встановлюються штрафи за порушення цих норм.

Документ набирає чинності на наступний день після його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності, крім окремих його положень.

Як повідомлялося, Рада заборонила пластикові пакети в магазинах під час засідання 1 червня.

Згодом, 7 червня Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів в Україні.

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