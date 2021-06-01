Рада заборонила пластикові пакети в магазинах
Верховна Рада під час засідання 1 червня заборонила обіг пластикових пакетів в Україні
Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР, за документ проголосували 297 парламентарів.
Законопроект №2051-1 забороняє використання:
- надлегких пластикових пакетів;
- легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;
- оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.
При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.
Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.
Раніше повідомлялося, що депутати переглянуть вартість неоподатковуваних посилок з-за кордону.
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