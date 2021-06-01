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01 червня 2021, 10:59 1573

Рада заборонила пластикові пакети в магазинах

01 червня 2021, 10:59 1573
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада під час засідання 1 червня заборонила обіг пластикових пакетів в Україні

Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР, за документ проголосували 297 парламентарів.

Законопроект №2051-1 забороняє використання:

  • надлегких пластикових пакетів;
  • легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;
  • оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.

Раніше повідомлялося, що депутати переглянуть вартість неоподатковуваних посилок з-за кордону.

Україна закон нардепи законопроєкт парламент

 
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