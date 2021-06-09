Вчені розповіли, якою буде смертність в Україні після COVID-пандемії

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Вчені припускають, що в Україні після закінчення пандемії коронавірусу смертність могла б стати нижчою, однак це можливо за умови, якби зараз хворобу було повністю зупинено

Як пише RegioNews, таке припущення оприлюднене у прогнозі НАН.

Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Також зазначається, що у травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, у порівнянні зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надлишкова смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, у порівнянні з числом летальних випадків при COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня ситуація з коронавірусом в усіх областях відповідає "зеленій" зоні карантину.