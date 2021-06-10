Закон об ограничении оборота пластиковых пакетов сегодня вступил в силу и вводится в действие через полгода

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Закон №1489-IX об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины вступил в силу сегодня, 10 июня, и вводится в действие 10 декабря этого года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию закона в парламентской газете "Голос Украины" 9 июня.

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов и имеет целью стимулировать развитие производства биоразлагаемых пластиковых пакетов.

В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и заведениях общественного питания. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет министров Украины.

Также предусматривается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу, кроме отдельных его положений.

Как сообщалось, Рада запретила пластиковые пакеты в магазинах во время заседания 1 июня.

Позже, 7 июня Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине.