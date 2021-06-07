Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів в Україні

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон згідно з яким в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків

Підписання відбулося в ході форуму "Україна 30. Екологія", передає RegioNews.

Відомо, що Верховна Рада під час засідання 1 червня заборонила обіг пластикових пакетів в Україні. З 2022 року в Україні буде заборонено використання надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм, оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.

Раніше повідомлялося, що депутати переглянуть вартість неоподатковуваних посилок з-за кордону.