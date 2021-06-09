У Дніпрі горіла багатоповерхівка

Фото: ДСНС

У Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла на балконі квартири, розташованої на дев’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив сміття на площі 1 м кв.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До гасіння вогню залучалися 12 рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно у пожежі в будинку на Житомирщині загинули батько й син.