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09 червня 2021, 17:41 152

У Дніпрі горіла багатоповерхівка

09 червня 2021, 17:41 152
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Фото: ДСНС
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У Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла на балконі квартири, розташованої на дев’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив сміття на площі 1 м кв.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До гасіння вогню залучалися 12 рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно у пожежі в будинку на Житомирщині загинули батько й син.

Україна пожежа рятувальники ДСНС Дніпро

 
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