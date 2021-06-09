У Дніпрі горіла багатоповерхівка
У Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що пожежа виникла на балконі квартири, розташованої на дев’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив сміття на площі 1 м кв.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До гасіння вогню залучалися 12 рятувальників.
Нагадаємо, нещодавно у пожежі в будинку на Житомирщині загинули батько й син.
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