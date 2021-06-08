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08 червня 2021, 21:29 83

Анонім повідомив в аеропорт "Бориспіль" про "мінування" літака "Тбілісі-Київ"

08 червня 2021, 21:29 83
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Фото Нацполіції
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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews.

Близько 15:00 диспетчер аеропорту повідомив поліцію про те, що анонім зателефонував та заявив про бомбу на борту літака. Після того, як літак здійснив посадку та став на стоянку, з нього евакуювали 119 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Правоохоронці провели перевірку літака, пасажирів та їх речей, але вибухівки не виявили. Під час проведення перевірки аеропорт не припиняв свою роботу.

Наразі слідчими проводиться досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, - додали в поліції.

Як повідомлялося, 30 травня у Кривому Розі в День міста повідомили про мінування торгового центру "Сонячна Галерея".

Раніше, 8 травня у Києві повідомили про замінування аеропорту і низки медичних установ. Людей терміново евакуювали з будівель.

20 квітня на Херсонщині спіймали псевдомінера, який "замінував" залізничну станцію. Особу підозрюваного встановили упродовж пів години.

мінування поліція аеропорт Бориспіль анонім

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