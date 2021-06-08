11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
17:59  08 июня
Сводка ООС: за сутки два вражеских обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 21:29 83

Аноним сообщил в аэропорт "Борисполь" о "минировании" самолета "Тбилиси-Киев"

08 июня 2021, 21:29 83
Читайте також українською мовою
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

В международном аэропорту "Борисполь" сегодня проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Бомбу на самолете не нашли, а по факту ложного минирования полиция возбудила дело

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Около 15:00 диспетчер аэропорта сообщил полиции о том, что аноним позвонил и заявил о бомбе на борту самолета. После того, как самолет совершил посадку и встал на стоянку, из него эвакуировали 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Правоохранители провели проверку самолета, пассажиров и их вещей, но взрывчатки не обнаружили. Во время проведения проверки аэропорт не прекращал свою работу.

Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, - добавили в полиции.

Как сообщалось, 30 мая в Кривом Роге в День города сообщили о минировании торгового центра "Солнечная Галерея".

Ранее, 8 мая в Киеве сообщили о заминировании аэропорта и ряда медицинских учреждений. Людей срочно эвакуировали из зданий.

20 апреля на Херсонщине поймали псевдоминера, который "заминировал" железнодорожную станцию. Личность подозреваемого установили в течение получаса.

минирование полиция аэропорт Борисполь аноним

На Харьковщине мужчина погиб от удара молнии
08 июня 2021, 18:22
В центре Киева произошел конфликт: водитель эвакуатора получил ножевое ранение
08 июня 2021, 14:21
На Житомирщине неизвестный расстрелял супругов в доме
08 июня 2021, 11:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua