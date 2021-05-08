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08 травня 2021, 14:26 157

У Києві повідомили про замінування аеропорту і низки медичних установ

08 травня 2021, 14:26 157
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Фото: із відкритих джерел
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Столична поліція отримала на електронну адресу анонімне повідомлення про замінування аеропорту “Київ” та низки медичних установ міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту "Київ” та низки медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території та перевіряють на наявність вибухових чи інших підозрілих предметів.

Перевірка отриманих повідомлень триває, за її результатами буде надана правова кваліфікація.

Події зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян у районних управліннях поліції.

Нагадаємо, 7 травня у Києві перевіряли низку ТЦ і станцій метро через повідомлення про мінування. Повідомлення надійшло на електронну пошту Шевченківського управління поліції.

Київ мінування поліція лікарні аеропорт

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