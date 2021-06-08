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08 червня 2021, 14:21 2492

В центрі Києва стався конфлікт: водій евакуатора отримав ножове поранення

08 червня 2021, 14:21 2492
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Фото: з відкритих джерел
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Київські правоохоронці розшукують чоловіка, який у ході конфлікту завдав ножового поранення водію евакуатора на столичному Печерську

Як передає RegioNews, про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розшукують чоловіка та встановлюють всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 4 червня у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у пораненні людини.

розслідування поліція конфлікт медики поранення

 
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