У Кривому Розі в День міста повідомили про мінування торгового центру "Сонячна Галерея"

Фото "Перший міський"

Близько полудня 30 травня на лінію «102» надійшло повідомлення про мінування будівлі. Невідомий повідомив про те, що в торговому центрі «Сонячна Галерея» є вибухівка

Про це повідомляє місцеве видання "Перший Міський", передає RegioNews.

Прибулі правоохоронці вивели всіх співробітників центру і покупців, ведуться роботи з пошуку вибухонебезпечних предметів.

З посиланням на власні джерела видання повідомляє, що людина, яка заявила про мінування, робила це і раніше і завжди з різних номерів телефону. Хоч в ході перевірок попередніх повідомлень нічого загрозливого життю відвідувачів і працівників "Сонячної галереї" не виявили, зараз всі люди знаходяться на безпечній відстані від торгового комплексу, а територія парковки огороджена попереджувальною стрічкою.

На місці працюють вибухотехніки, чергують рятувальники та патрульні поліцейські. На даний момент не відомо чи був виклик помилковим.

Саме сьогодні традиційно, як і щороку в останні вихідні травня, відзначається День міста в Кривому Розі.

Як повідомлялося, 26 травня у Києві евакуювали людей з будівлі скандального ОАСК через "мінування".