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08 червня 2021, 11:34 952

На Житомирщині невідомий розстріляв подружжя у будинку

08 червня 2021, 11:34 952
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Фото: Нацполіція
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У Житомирському районі уночі, 8 червня, невідомий стріляв у подружжя. У результаті отриманих поранень чоловік загинув, його дружину у тяжкому стані доставили до лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Попередньо встановлено, що близько 00:25, невідомий перебуваючи зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку, де знаходилось подружжя, яке відпочивало.

Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні", - повідомили правоохоронці.

Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

Наразі поліцейські встановлюють причетних до події та їх місце перебування.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.

злочин розслідування убивство поліція Житомирська область

 
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