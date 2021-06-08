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08 червня 2021, 18:22 1089

На Харківщині чоловік загинув від удару блискавки

08 червня 2021, 18:22 1089
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Фото з відкритих джерел
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У Харківській області блискавка вбила 62-річного чоловіка, який працював на городі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Повідомлення про те, що на території одного з домоволодінь у селі Червона Поляна лежить тіло чоловіка без ознак життя, надійшло до поліції 7 червня близько 16:00.

Під час перевірки поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 62-річний чоловік. Того дня він разом з дружиною працювали вдома на городі, під час чого чоловіка вдарила блискавка і він помер, - йдеться в повідомленні.

Тіло громадянина без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок”. Всі обставини трагедії з’ясовуються.

Як повідомлялося, на початку тижня циклон знову накрив дощами Україну. Прислів’я "Літо прийшло, сонце не обпекло" поки, в першу декаду червня, актуальне.

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