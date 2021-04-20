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20 квітня 2021, 16:42 2

На Херсонщині спіймали псевдомінера, який "замінував" залізничну станцію

20 квітня 2021, 16:42 2
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Особу підозрюваного встановили упродовж пів години
Особу підозрюваного встановили упродовж пів години
Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування залізничної станції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Херсонської області.

В поліцію учора після 20:00 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка. Він розповів, що залізнична станція Сірогози замінована, після чого кинув слухавку.

На місце події одразу направили слідчо-оперативну групу відділення поліції №2 (с. Іванівка) Генічеського районного відділу поліції та працівників ДСНС. Територію станції ретельно обстежили, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилося неправдивим.

Паралельно з цим працівники поліції працювали над встановленням особи псевдомінера. Упродовж 30 хвилин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявися 30-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини та погрози працівнику правоохоронного органу. Також встановлено, що кілька днів тому працівники поліції склали у відношенні чоловіка адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані, - повідомляють у поліції.

Нині призначено низку експертиз, в тому числі фоноскопічну. Збирається необхідна доказова база. Відкрите кримінальне провадження за ст.259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу України.

На Херсонщині поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування залізничної станції...

Posted by Поліція Херсонської області on Tuesday, April 20, 2021

Як повідомлялося раніше, 25 березня президент підписав закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Його ухвалили на початку березня.

мінування поліція кримінал Херсонська область експертиза

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