Сьогодні до ЗНО з фізики не допустили двох учасників
Сьогодні відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з фізики
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.
Участь у тестуванні з фізики взяли 23 570 осіб, що становить 73,5% від загальної кількості зареєстрованих, - йдеться в повідомленні.
2 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування. Дотримання процедури тестування контролювали 16 громадських спостерігачів.
Найбільше учасників тестування з фізики – 78,93% зареєстрованих – було зафіксовано у Вінницькій області, найменше – 48,01% – у Чернівецькій області.
Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2021. Фізика". Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з фізики буде розміщено на інформаційних сторінках 18 червня.
10 червня відбудеться ЗНО з біології.
Як повідомлялося, 4 червня на ЗНО з історії України не пустили 33 учасників.
3 червня стало відомо, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.