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07 червня 2021, 18:49 4

Сьогодні до ЗНО з фізики не допустили двох учасників

07 червня 2021, 18:49 4
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з фізики

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Участь у тестуванні з фізики взяли 23 570 осіб, що становить 73,5% від загальної кількості зареєстрованих, - йдеться в повідомленні.

2 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування. Дотримання процедури тестування контролювали 16 громадських спостерігачів.

Найбільше учасників тестування з фізики – 78,93% зареєстрованих – було зафіксовано у Вінницькій області, найменше – 48,01% – у Чернівецькій області.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2021. Фізика". Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з фізики буде розміщено на інформаційних сторінках 18 червня.

10 червня відбудеться ЗНО з біології.

Як повідомлялося, 4 червня на ЗНО з історії України не пустили 33 учасників.

3 червня стало відомо, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Також у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Цьогоріч додаткова сесія ЗНО стартує з 29 червня.

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