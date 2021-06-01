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01 червня 2021, 19:38 84

ЗНО з української мови і літератури: 75 учасників не допустили до пунктів тестування

01 червня 2021, 19:38 84
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 з української мови та української мови і літератури. 75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 222 533 особи, що становить 88,8% від загальної кількості зареєстрованих, для проходження тестування з української мови з’явилися 68 716 осіб, що становить 54,4%.

75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 135 громадських спостерігачів, - йдеться у повідомленні.

Найбільше учасників тестування з української мови і літератури – 91,93% зареєстрованих – було зафіксовано у Хмельницькій області, найменше – 81,9% – у Закарпатській. ЗНО з української мови найбільше складали у Києві (77,56%), найменше – у Чернівецькій області (29,25%).

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Також у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Цьогоріч додаткова сесія ЗНО стартує з 29 червня.

ЗНО українська мова тести Міносвіти освіта

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