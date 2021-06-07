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07 июня 2021, 18:49 4

Сегодня к ВНО по физике не допустили двух участников

07 июня 2021, 18:49 4
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Фото из открытых источников
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Сегодня состоялось тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года по физике

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Участие в тестировании по физике приняли 23 570 человек, что составляет 73,5% от общего количества зарегистрированных, - говорится в сообщении.

2 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 16 общественных наблюдателей.

Больше всего участников тестирования по физике – 78,93% зарегистрированных – было зафиксировано в Винницкой области, меньше всего – 48,01% – в Черновицкой области.

С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Физика". Завтра на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту.

Результаты внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации по физике будут размещены на информационных страницах 18 июня.

10 июня состоится ВНО по биологии.

Как сообщалось, 4 июня на ВНО по истории Украины не пустили 33 участника.

3 июня стало известно, что ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов.

Напомним, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО. В этом году дополнительная сессия ВНО стартует с 29 июня.

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