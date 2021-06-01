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01 червня 2021, 17:17 54

В Україні вакцинували від COVID-19 понад 82 тис. педагогів – Міносвіти

01 червня 2021, 17:17 54
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Фото з відкритих джерел
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В Україні вакцинували проти COVID-19 більше 82 тис. педагогів, серед яких понад 28 тис. педагогів, залучених до проведення ЗНО

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.

За оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, на 31 травня 2021 року проти коронавірусу вже вакциновано більше ніж 82 тис. педагогів України. З них 28 221 особа - працівники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Інших педагогів прищеплювали іншими доступними вакцинами в пунктах щеплень, - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Серед лідерів вакцинації педагогів: Київ - 11 030 осіб; Київська область - 6 456 осіб; Сумська область - 4 572 людини; Харківська область - 4 242 людини; Хмельницька область - 3 590 осіб; Вінницька область - 3 549 осіб; Дніпропетровська область - 3 522 людини.

Крім того, міністерству виділено 378 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech для щеплень працівників сфери освіти. З 31 травня розпочалася доставка цієї вакцини в області.

Як повідомлялося, на добровільну вакцинацію від COVID-19 записалася лише третина працівників освіти.

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