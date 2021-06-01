В Україні вакцинували від COVID-19 понад 82 тис. педагогів – Міносвіти
В Україні вакцинували проти COVID-19 більше 82 тис. педагогів, серед яких понад 28 тис. педагогів, залучених до проведення ЗНО
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.
За оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, на 31 травня 2021 року проти коронавірусу вже вакциновано більше ніж 82 тис. педагогів України. З них 28 221 особа - працівники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Інших педагогів прищеплювали іншими доступними вакцинами в пунктах щеплень, - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Серед лідерів вакцинації педагогів: Київ - 11 030 осіб; Київська область - 6 456 осіб; Сумська область - 4 572 людини; Харківська область - 4 242 людини; Хмельницька область - 3 590 осіб; Вінницька область - 3 549 осіб; Дніпропетровська область - 3 522 людини.
Крім того, міністерству виділено 378 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech для щеплень працівників сфери освіти. З 31 травня розпочалася доставка цієї вакцини в області.
Як повідомлялося, на добровільну вакцинацію від COVID-19 записалася лише третина працівників освіти.