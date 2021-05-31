В Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні буде створено навчальний заклад - президентський університет, де готуватимуть "людей майбутнього". Відповідний указ президент підписав сьогодні, 31 травня
Про це Зеленський повідомив в ході форуму " України30. Освіта і наука", передає RegioNews.
В Україні буде створено президентський університет - це установа вищої освіти, яка готуватиме людей майбутнього", - розповів він.
За його словами, в університеті готуватиме фахівців: з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.
В університеті навчатимуться безкоштовно, але по закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Студентам обіцяють платити високі стипендії.