В Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні буде створено навчальний заклад - президентський університет, де готуватимуть "людей майбутнього". Відповідний указ президент підписав сьогодні, 31 травня

Про це Зеленський повідомив в ході форуму " України30. Освіта і наука", передає RegioNews.

В Україні буде створено президентський університет - це установа вищої освіти, яка готуватиме людей майбутнього", - розповів він.

За його словами, в університеті готуватиме фахівців: з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

В університеті навчатимуться безкоштовно, але по закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Студентам обіцяють платити високі стипендії.