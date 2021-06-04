На ЗНО з історії України не пустили 33 учасників

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Сьогодні відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021. 33 учасники ЗНО не було допущено до пунктів тестування

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Участь у тестуванні з історії України взяли 203 361 особа, що становить 68% від загальної кількості зареєстрованих.

33 учасники ЗНО не було допущено до пунктів тестування, 5 — через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 86 громадських спостерігачів, - йдеться в повідомленні.

Найбільше учасників тестування з історії України — 77,14% зареєстрованих — було зафіксовано в Києві, найменше — 53,08% — у Чернівецькій області.

Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів.

А на ЗНО з української мови і літератури 75 учасників не допустили до пунктів тестування.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.