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17 травня 2021, 18:19 4

Основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня

17 травня 2021, 18:19 4
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Понад 13% її учасників – випускники минулих років
Понад 13% її учасників – випускники минулих років
Фото з відкритих джерел
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Основна сесія ЗНО відбудеться 21 травня - 15 червня за графіком, розпочнеться з хімії.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає RegioNews.

На зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році було зареєстровано 389 710 осіб.

Основна сесія ЗНО триватиме за графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, українська мова та література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія, - повідомляють в центрі.

За словами директора УЦОЯО Валерія Бойка, на тестування з української мови та літератури зареєструвалася 250 681 особа, з яких 126 401 особа зареєструвалася для участі тільки в тестуванні з української мови.

Для участі в тестуванні з математики зареєструвалися 291 789 осіб, зокрема 77 321 особа - для участі в тестуванні за завданнями рівня стандарту, з історії України - 298 972 особи, з англійської мови - 146 366 осіб.

У тестуванні з географії мають намір узяти участь 175 472 особи, з біології - 127 202 особи, фізики - 32 090 осіб, хімії - 12 744 людини.

ЗНО з німецької мови планують складати 2 418 осіб, французької мови - 561 особа, іспанської мови - 224 особи.

Із загальної кількості зареєстрованих учасників 56,45% - випускники шкіл 2021 року, 30,44% - учні закладів профосвіти й студенти вишів і 13,09% - випускники минулих років.

Директор УЦОЯО наголосив, що під час основної сесії ЗНО працюватимуть 6 704 пункти тестування і більш як 97 тис. педагогічних працівників.

Додаткова сесія відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня, додаткової - до 23 липня.

Як повідомлялося, 26 квітня Зеленський підписав закон, який звільняє випускників від проходження ДПА. Вони мають можливість пройти її за власним бажанням у форматі ЗНО.

Також від 6 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО. Для реєстрації потрібно підготувати пакет документів.

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