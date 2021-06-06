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06 червня 2021, 15:13 12

Україна та ЄС планують до жовтня оновити частину Угоди про асоціацію

06 червня 2021, 15:13 12
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Частину Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом планують оновити до наступного саміту Україна-ЄС, який заплановано на жовтень 2021 року

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка в межах міжнародної галузевої конференції "GRAIN UKRAINE 2021", передає RegioNewsз посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Він зазначив, що в Міністерстві економіки продовжують роботу з європейськими експертами з оновлення Угоди про асоціацію, включно з її торговою частиною.

Передбачається, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, буде оновлено тарифну частину.

Як повідомлялося ще в лютому, у Зеленського обіцяють вирішити із членством України в ЄС "до кінця десятиліття". Країну хочуть інтегрувати у ринки ЄС.

асоціація ЄС Мінекономіки Міністерство Європа

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