Кабмін звільнив трьох заступників міністра інфраструктури і двох заступників міністра економіки
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу прийняв низку кадрових рішень, серед яких – звільнення трьох заступників міністра інфраструктури і двох заступників міністра економіки
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Зокрема, були звільнені перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький, а також заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Наталія Форсюк.
Також звільнені з посад заступників Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко та Олександр Романішин.
Як повідомлялося, сьогодні Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.