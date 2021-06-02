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02 червня 2021, 18:56 8

Кабмін звільнив трьох заступників міністра інфраструктури і двох заступників міністра економіки

02 червня 2021, 18:56 8
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України на засіданні в середу прийняв низку кадрових рішень, серед яких – звільнення трьох заступників міністра інфраструктури і двох заступників міністра економіки

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Зокрема, були звільнені перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький, а також заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Наталія Форсюк.

Також звільнені з посад заступників Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко та Олександр Романішин.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.

Також ексміністра розвитку економіки Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".

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