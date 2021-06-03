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03 червня 2021, 16:20 235

КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи

03 червня 2021, 16:20 235
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Конституційний суд України відклав розгляд справи щодо земельної реформи, так і не дійшовши сьогодні до розгляду справи по суті

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

До суті справи не дійшли. Ми розраховували, що буде розглядатися по суті, у нас дуже потужна правова база, але виходячи з тої кількості клопотань, ми за цілий день розглядали клопотання і судді неодноразово поверталися в нарадчу кімнату, - розповів міністр.

Лещенко зазначив, що через велику кількість клопотань КСУ вирішив відкласти розгляд справи по суті.

Відповідно, рішення колегії - у зв'язку з клопотаннями, розгляд справи відкладається. Ми для себе розуміємо, що розгляд справи займе місяці, бо до розгляду по суті ще дуже далеко, - сказав він.

Як повідомлялося, Тупицького не пустили на засідання КСУ, де йде розгляд "земельної справи". Відсторонені судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін не можуть потрапити до приміщення КСУ, де йде розгляд "земельної справи".

КСУ Земельна реформа Міністерство міністр Роман Лещенко

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