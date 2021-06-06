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06 июня 2021, 15:13 12

Украина и ЕС планируют до октября обновить часть Соглашения об ассоциации

06 июня 2021, 15:13 12
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Часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом планируют обновить до следующего саммита Украина-ЕС, который запланирован на октябрь 2021 года

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках Международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021", передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая его торговую часть.

Предполагается, что к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена тарифная часть.

Как сообщалось еще в феврале, у Зеленского обещают решить с членством Украины в ЕС " до конца десятилетия". Страну хотят интегрировать в рынки ЕС.

ассоциация ЕС Минэкономики Министерство Европа

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