У Зеленського обіцяють вирішити із членством України в ЄС "до кінця десятиліття"

Країну хочуть інтегрувати у ринки ЄС

Країну хочуть інтегрувати у ринки ЄС

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Україна має отримати членство в Європейському союзі до кінця поточного десятиліття - про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського стосовно стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час наради йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки Євросоюзу і Єдиний цифровий ринок ЄС.

Серед цілей - євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом", - додали у ОП.

Раніше повідомлялось, що Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.