09:06  28 травня
В Україні за добу виявили ще 3300 нових випадків COVID-19
09:41  28 травня
У Кривому Розі з вікна випав школяр: дитина розбилася на смерть
08:29  28 травня
У зоні ООС з початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші", є поранений
UA | RU
UA | RU
28 травня 2021, 11:45 3

Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків

28 травня 2021, 11:45 3
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Уряд посилив «повітряні санкції» щодо білоруських авіакомпаній, заборонивши із півночі 29 травня використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, пише RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

"Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів. Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути", – заявив він.

Білоруська сторона наразі не коментувала це рішення.

Нагадаємо, що з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.

Україна Білорусь літак Мінінфраструктури Міністерство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram