Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків

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Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, пише RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

"Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів. Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути", – заявив він.

Білоруська сторона наразі не коментувала це рішення.

Нагадаємо, що з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.