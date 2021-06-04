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В Офісі глави держави відбулось чергове засідання Консультативної ради у справах ветеранів, сімей загиблих (померлих) захисників України при главі держави, під час якого 26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій

Про це повідомляє Офіс Президента, передає RegioNews.

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Голоднюк вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону "Айдар", які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.

В ОП зауважили, що упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

Як повідомлялося, 25 травня у Держгеокадастрі розповіли, скільки землі отримали ветерани війни на Донбасі. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру з 2015 року передала 180 тисяч земельних ділянок учасникам бойових дій.

Раніше стало відомо, що у Мінветеранів хочуть створити посаду омбудсмена з прав учасників війни на Донбасі. На омбудсмена покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб.