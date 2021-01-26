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У Мінветеранів хочуть створити посаду омбудсмена з прав учасників війни на Донбасі
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26 січня 2021, 12:44 161

У Мінветеранів хочуть створити посаду омбудсмена з прав учасників війни на Донбасі

26 січня 2021, 12:44 161
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На омбудсмена покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб
На омбудсмена покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб
Фото з відкритих джерел
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Міністерство у справах ветеранів ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час зустрічі з правозахисниками, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"За майже сім років російської військової агресії, на жаль, в державі не створено ефективного механізму правового захисту та правової допомоги тих, хто самовіддано захищав та захищає Україну. Ветерани, учасники бойових дій заслуговують на гідне забезпечення їхніх прав, адаптацію до мирного життя та розвиток власних спроможностей", – сказала Лапутіна.

За її словами, викликає занепокоєння те, що з початком російсько-української війни в рази збільшилася кількість звернень військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій щодо порушення їхніх прав. Особливого резонансу набувають факти порушення кримінальних проваджень щодо захисників України.

Вона зазначила, що Мінветеранів як державний орган буде формувати та реалізовувати політику щодо розширення спроможностей держави у захисті прав ветеранів. Саме тому на державному рівні ініціюється запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.

Лапутіна пояснила, що на нього покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Також ця структура буде охоплювати весь спектр питань з надання правового захисту ветеранів, взаємодіятиме з інституціями з прав людини та підсилюватиме і доповнюватиме їх.

Нагадаємо, у 2021 році вдвічі зростуть виплати людям з інвалідністю.

Україна війна міністр ветерани Міністерство
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