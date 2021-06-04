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04 червня 2021, 15:39 45

В ОБСЄ назвали кількість жертв вибухів серед цивільного населення на Донеччині

04 червня 2021, 15:39 45
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Фото з відкритих джерел
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В результаті впливу мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів в районі конфлікту на сході України з листопада 2019 року постраждало 56 цивільних, ще 20 — загинуло

Про це йдеться у новому звіті СММ ОБСЄ за період з листопада 2019 року по березень 2021 року, передає RegioNews .

За звітний період Місія підтвердила 76 жертв серед цивільного населення (20 убитих і 56 поранених) в результаті вибуху мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, — сказано в документі.

Зазначається, що більше 85% поранених або убитих становили чоловіки (56 осіб) та хлопчики (9 осіб), решту жертв — це десять жінок і одна дівчинка.

У більш ніж половині випадків цивільні особи виявили боєприпаси або гранати, які здетонували при неправильному поводженні або демонтажі. Повідомляється, що в деяких випадках з предметів намагалися витягти деталі для продажу на металобрухт.

За даними СММ, в 2020 році міни, які не розірвалися, боєприпаси та інші вибухонебезпечні об’єкти стали основною причиною загибелі та поранення цивільних осіб в районах, яких торкнувся конфлікт. Так, жертвами стали 68 осіб, тоді як до 66 цивільних постраждало від артобстрілів і стрілецької зброї.

При цьому наголошується, що поворотним моментом стало застосування 27 липня 2020 року заходів по зміцненню режиму припинення вогню, узгоджених в рамках Тристоронньої контактної групи. У період з 27 липня по 31 грудня 2020 року Місія підтвердила три жертви серед цивільного населення в результаті артобстрілів і вогню зі стрілецької зброї, і 37 постраждалих серед цивільного населення через міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

Представники ОБСЄ підкреслюють, що, незважаючи на зобов’язання вживати заходів щодо мінімізації впливу наземних мін і утримуватися від застосування протипіхотних мін, Місія зафіксувала понад 34 000 мін по обидві сторони від лінії зіткнення, і Україна залишається однією країн світу, найбільш сильно забруднених мінами.

Необхідні подальші дії для реагування на довгострокові наслідки забруднення землі мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними об’єктами. У період з січня по березень 2021 року Місія підтвердила сім жертв серед цивільного населення через міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, а чотири через вогонь зі стрілецької зброї, — йдеться в звіті.

Як повідомлялося щодо війни на Донбасі, від початку збройного конфлікту загинули 152 дитини. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 2014 року по 2021 рік, загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення.

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