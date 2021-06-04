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В Офисе главы государства состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов, семей погибших (умерших) защитников Украины при главе государства, во время которого 26 добровольцев получили удостоверение участника боевых действий

Об этом сообщает Офис Президента, передает RegioNews.

Председатель Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Голоднюк вручили удостоверение участника боевых действий бойцам добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в Антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.

В ОП отметили, что на протяжении семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости относительно подтверждения их участия в боевых действиях.

Как сообщалось, 25 мая в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили ветераны войны на Донбассе. Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 2015 года передала 180 тысяч земельных участков участникам боевых действий.

Ранее стало известно, что в Минветеранов хотят создать должность омбудсмена по правам участников войны на Донбассе. На омбудсмена возложены функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.