17:12  25 травня
У МЗС озвучили умову поновлення авіасполучення з Білоруссю
17:30  25 травня
Конституційний суд закрив справу "карантину вихідного дня”
17:29  25 травня
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
25 травня 2021, 16:45 253

У Держгеокадастрі розповіли, скільки землі отримали ветерани війни на Донбасі

25 травня 2021, 16:45 253
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру з 2015 року передала 180 тисяч земельних ділянок учасникам бойових дій

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"Станом на 21 травня учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС передано у приватну власність 180 тис. земельних ділянок площею 261,8 тис. га із земель сільськогосподарського призначення державної власності", – йдеться в повідомленні.

У Держгеокадастрі нагадали, що виділення земельних ділянок учасникам бойових дій здійснюється на підставі ст.118 Земельного кодексу. Ділянки призначені для садівництва, ведення особистого сільського господарства, індивідуального дачного будівництва.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.

Донбас Україна війна земля ветерани

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua