У Держгеокадастрі розповіли, скільки землі отримали ветерани війни на Донбасі

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Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру з 2015 року передала 180 тисяч земельних ділянок учасникам бойових дій

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"Станом на 21 травня учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС передано у приватну власність 180 тис. земельних ділянок площею 261,8 тис. га із земель сільськогосподарського призначення державної власності", – йдеться в повідомленні.

У Держгеокадастрі нагадали, що виділення земельних ділянок учасникам бойових дій здійснюється на підставі ст.118 Земельного кодексу. Ділянки призначені для садівництва, ведення особистого сільського господарства, індивідуального дачного будівництва.

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