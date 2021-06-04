На Донбасі зранку зафіксували лише один обстріл, втрат немає
Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - зазначають у штабі.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.