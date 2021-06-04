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Доба в зоні ООС: два обстріли з мінометів, без бойових втрат
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04 червня 2021, 18:18 22

Доба в зоні ООС: два обстріли з мінометів, без бойових втрат

04 червня 2021, 18:18 22
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби в зоні ООС зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби вони двічі порушували режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед наших захисників немає, - повідомляють у штабі.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У штабі додають, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 4 гектарів території та передали на знищення 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі зранку зафіксували лише один обстріл, втрат немає. Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Учора стало відомо, що СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН. У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України затримали агента "МДБ ДНР", який працював у громадській правозахисній організації.

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