Бойовика "ДНР" засудили до довічного ув’язнення за обстріл автобуса під Волновахою

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Куйбишевський районний суд Запорізької області виніс вирок у справі про обстріл автобуса під Волновахою Донецької області в січні 2015 року, в результаті чого загинули 12 осіб

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Підозрюваного бойовика Юрія Шпакова (так званий військовий комендант Докучаєвська) заочно присудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розслідування справи було встановлено, що підозрюваний у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР" і до травня 2015 року командував батальйоном бригади "Оплот". Він брав участь у бойових діях проти українських військових.

13 січня 2015 року, на виконання злочинного наказу свого безпосереднього командування, керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи, в результаті якого вражаючими елементами одного із снарядів пошкоджено рейсовий автобус... Златоустівка - Донецьк”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири на момент обстрілу проходили паспортний контроль, від отриманих поранень 12 цивільних осіб загинули та 19 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що автобус під Волновахою обстріляли три "Гради" з Докучаєвська.