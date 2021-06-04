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04 червня 2021, 15:33 81

Бойовика "ДНР" засудили до довічного ув’язнення за обстріл автобуса під Волновахою

04 червня 2021, 15:33 81
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Фото: із відкритих джерел
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Куйбишевський районний суд Запорізької області виніс вирок у справі про обстріл автобуса під Волновахою Донецької області в січні 2015 року, в результаті чого загинули 12 осіб

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Підозрюваного бойовика Юрія Шпакова (так званий військовий комендант Докучаєвська) заочно присудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розслідування справи було встановлено, що підозрюваний у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР" і до травня 2015 року командував батальйоном бригади "Оплот". Він брав участь у бойових діях проти українських військових.

13 січня 2015 року, на виконання злочинного наказу свого безпосереднього командування, керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи, в результаті якого вражаючими елементами одного із снарядів пошкоджено рейсовий автобус... Златоустівка - Донецьк”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири на момент обстрілу проходили паспортний контроль, від отриманих поранень 12 цивільних осіб загинули та 19 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що автобус під Волновахою обстріляли три "Гради" з Докучаєвська.

суд обстріл теракт автобус бойовики ДНР Волноваха

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